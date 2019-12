​Gaeta sold out: in migliaia per le Favole di Luce

In migliaia a Gaeta, nei giorni di Natale, per lo spettacolo delle Favole di Luce (GUARDA IL TRAILER ESCLUSIVO).

Strade bloccate da Formia a Gaeta per ammirare le splendide luminarie e le installazioni luminose che, per il quarto anno, illuminano la città pontina.

Da non perdere:

13 VIDEO MAPPING e PROIEZIONI ARTISTICHE

MADONNA NOSTRA presso la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano

SUGGESTIONI DEL MARE in Piazza Mare all’Arco

LE CASE DEI CORALLI in Piazza Mazzoccolo

PIAZZA DOLCI&BALOCCHI in Via Indipendenza e Piazza Vincent Capodanno

ELFO CANTASTORI E VIDEOFANTASIE GAETANE in Piazza Goliarda Sapienza (ogni 30 minuti dalle 17.00 alle 22.00)

SCHOOL OF UNIVERSE in Piazza Mons. Di Liegro

TIC TOC IL CAMPANILE PARLANTE in Piazza XIX Maggio (ogni 30 minuti dalle 17.00 alle 24.00)

COLORIUM – IL VIALE in Via Battaglione degli Alpini

foto/selfie corner OGGI A GAETA! presso la Chiesa di S. Biagio

I COLORI DELLA LUCE al Tempio di San Francesco in Via San Giovanni Bosco

LA PIAZZA DELLE STELLE in Piazza Traniello

LO SGUARDO DI MARIO in Piazza Cardinale De Vio

LUCI DEL PORTO in Via Bausan

16 LUMINARIE

COME IN UN QUADRO nel Quartiere La Piaja sul Lungomare Caboto

SULLA ROTTA DI ENEA a Porto Salvo

L’ALBERO DELLE MERAVIGLIE a Villa delle Sirene

LE PALMARAIE DES LUMIERÈS sul Lungomare Caboto

L’ORSETTO PASTICCIONE in Piazza Buonomo

TRA CORALLI E STELLE MARINE in Piazza della Libertà e Corso Cavour

MAXIBON in Piazza Mazzini

TRA FIORI E FARFALLE in Corso Italia

ARENA WATERLOO in Via Firenze a Marina di Serapo

IL REGALO SCINTILLANTE sul Lungomare Caboto tra Porta Carlo V e Porta Carlo III

L’ANCORA in Largo Caserta

BRIGHT BRANCHES AVENUE in Via Annunziata, Via Faustina, Via Duomo e Via Docibile

IL VIALE DEGLI INNAMORATI sul nuovo Lungomare di Gaeta Medievale

IL GIARDINO DI STELLE in Largo Bonelli

CASPER IL POLPO DAI MAGICI ABBRACCI al Molo Santa Maria

IL RE LEONE E LA FORESTA INCANTATA alla Villetta Traniello (dalle ore 17 alle 00:30)

EVENTI

Oltre a TIC TOC Il campanile parlante e all’ELFO CANTASTORIE

la SFILATA DI FAVOLE DI LUCE in Corso Cavour

ore 18.30 L’INCANTO DELLA FONTANA DI S. FRANCESCO in Piazza della Libertà (SEGUI LIVE LO SPETTACOLO DELLA FONTANA) e i GIOCHI PIROTECNICI

dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 22.00 IL PRESEPE DI GHIACCIO PIÙ GRANDE D’ITALIA in Corso Cavour (euro 2,00 adulti, euro 1,00 fino a 10 anni)

BABBO NATALE NEL VILLAGGIO INCANTATO in Via Annunziata 7 (euro 4,00 solo villaggio, euro 5,00 villaggio+Mostra Permanente e Cappello d’Oro e gratuito sotto i 3 anni)

dalle ore 10.30 alle 23.00 IL VILLAGGIO DELLE FAVOLE DI LUCE in Piazza XIX Maggio e Piazza Mons. Di Liegro

NATALE CON I BURATTINI DEI “F.LLI MERCURIO” SORRENTO in Viale Battaglione degli Alpini

“JOKER NEL BORGO”, monologhi di profonda riflessione tutti i fine settimana in Piazza Vincent Capodanno dalle 17.30 alle 20.30.