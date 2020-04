Nel giorno della ricorrenza del 168° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Questore di Latina, Dr. Michele Maria SPINA, alla presenza del Signor Prefetto Dr.ssa Maria Rosa TRIO, ha deposto, presso la lapide commemorativa posta all‘ingresso della Questura, una corona di alloro in memoria dei caduti della Polizia di Stato, che hanno sacrificato la vita per il servizio. Dopo la cerimonia simbolica, dettata dalla situazione emergenziale, che non ha consentito, come è nel nostro DNA, una celebrazione tra la gente, il Questore ha voluto ricordare i valori e l‘impegno della Polizia di Stato a sostegno della collettività, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della provincia di Latina, che in questo particolare e delicato momento, sono impegnati senza sosta nelle specifiche attività di controllo e vigilanza del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus e nella gestione dell‘emergenza. Esserci sempre, tema celebrativo della ricorrenza, identifica oggi, più che mai, l‘operato quotidiano degli operatori di polizia, a servizio e tutela dei cittadini. La natura più profonda dell‘Amministrazione della Pubblica Sicurezza è proprio l’attività di soccorso e assistenza della popolazione, di cui costituisce punto di riferimento e sostegno e che in questo momento richiede ancor di più impegno e vicinanza. Il Questore, ad appena tre mesi dal suo insediamento, ha ribadito l’orgoglio e l‘onore di guidare la Questura pontina, nella consapevolezza della gravosa responsabilità di dare risposte adeguate e coerenti, in una realtà difficile e complessa qual è sicuramente quella della nostra provincia.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, la Polizia di Stato, unitamente all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, alla Capitaneria di Porto ed alle Polizie Locali dei 33 Comuni della provincia di Latina, ha posto in essere costanti e serrati servizi di controllo in tutte le località, anche quelle balneari e di villeggiatura, volti ad assicurare il rispetto delle misure varate per contrastare la diffusione del contagio da COVID -19. Capillari i controlli, sia alle persone che agli esercizi pubblici e alle attività commerciali e produttive autorizzate, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. La Polizia di Stato, unitamente alle altre Forze di Polizia, sta inoltre attivamente collaborando la locale ASL negli accertamenti epidemiologici nonché nei controlli alle persone sottoposte a quarantena. Il Questore ha poi ribadito l’importanza fondamentale della collaborazione tra le varie Istituzioni, che in questa provincia interagiscono efficacemente sul territorio, grazie ad un elevato e condiviso livello di coordinamento, con un incessante impegno volto a soddisfare la pressante domanda di sicurezza dei cittadini, a cui è richiesta, nel contempo, la necessaria partecipazione per la diffusione della cultura e della pratica della legalità.

Un saluto ed un ringraziamento è stato rivolto al personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, alle Organizzazioni sindacali, alla Sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, ai colleghi anziani ormai in pensione, ma sempre uniti nello spirito di appartenenza e di condivisione dei valori di solidarietà e servizio. Un pensiero affettuoso infine per le famiglie di tutti i poliziotti che quotidianamente ne supportano il gravoso lavoro, con il loro premuroso appoggio.