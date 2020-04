39enne arrestato mentre picchiava la moglie

In data 12 aprile 2020, i Carabinieri della locale Tenenza di Fondi traevano in arresto per i reati di “atti persecutori e maltrattamenti in famiglia continuati” un 39 enne cittadino indiano.

Il prevenuto, già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa con divieto di avvicinamento alla persona offesa, veniva sorpreso presso l’abitazione della moglie e della figlia, mentre percuoteva la consorte al volto. prontamente bloccato, veniva accompagnato presso i locali della Tenenza Carabinieri e, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.