40enne denunciato per detenzione abusiva di munizioni e porto d’armi atti ad offendere

Il 17 aprile 2020, in SS.Cosma e Damiano, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà all’a.g. un 40enne, il quale a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di:

nr. 2 spadini a serramanico dalle lame lunghe cm.17;

nr. 3 coltelli a serramanico dalla lame lunghe 10 cm.;

nr. 1 bastone in legno della lunghezza di cm.42.

Il tutto celato all’interno dell’abitacolo della propria autovettura.

La perquisizione veniva estesa al suo domicilio ove venivano rinvenute nr. 7 cartucce per fucili da caccia cal. 12 e cal. 28.

Durante la perquisizione veicolare venivano altresì rinvenuti grammi 1,4 di sostanza stupefacente tipo “Cocaina” e grammi 7,3 di sostanza stupefacente tipo “Hashish”.