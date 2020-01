A bordo del treno e liberi dal servizio, arrestano due giovani per stupefacenti

In data 26 gen 20, presso il locale scalo ferroviario di Fondi, i Carabinieri della locale tenenza, liberi dal servizio, traevano in arresto, nella flagranza del reato ascritto di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 20enne ed un 25enne della provincia di Salerno.

I prevenuti, notati sul treno interregionale impegnato sulla tratta Napoli-Roma, a bordo del quale stavano viaggiando unitamente ad uno dei militari operanti – insospettito dal loro atteggiamento – allertava il comando di appartenenza e con l’ausilio di altri due militari liberi dal servizio, venivano sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di complessivi grammi 125 di “ecstasy”, grammi 1 di “cocaina”, grammi 4 di “marijuana”, grammi 20 di “anfetamine” e 15 ml. di “popper” e vario materiale per il confezionamento nonche’ la somma contante di euro 490,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano associati presso la casa circondariale di latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.