A Formia il Campionato Europeo Youth della Classe 420 e della Classe Olimpica 470

A distanza di un mese dalla conferenza stampa dipresentazione del Campionato Mondiale Formula 18, che si svolgerà a Formia dal3 all’11 luglio 2020, arriva l’annuncio che la città di Formia e lo “Stadio del Vento” ospiteranno dal 25 luglio al 1° agosto anche il Campionato Europeo Youth della Classe 420 e della Classe Olimpica 470.

Il Presidente della Classe Internazionale 470, Dimitrios Dimou ed il presidente dellaClasse Italiana e membro del Council Internazionale, Vincenzo Losito, accompagnati dal delegato Fiv Costanzo Villa, hanno effettuato, nei giorni scorsi, un sopralluogo per esaminare i campi di regata e si sono recati in visita presso la casa comunale dove hanno incontrato il sindaco Paola Villa e l’assessore allo Sport Alessandra Lardo.

“Formia si conferma per la sua natura e la sua posizione ‘Stadio del Vento’ – sottolinea il sindaco – Siamo orgogliosi di aver ricevuto questa seconda importante conferma. Credere nel nostro territorio e nelle potenzialità che solo la posizione della nostra città, racchiusa tra terra e mare, sa offrire, ci sta ripagando. Questa sarà un’altra ottima occasione per far conoscere a tutte le centinaia di persone che affolleranno il nostro Golfo le bellezze della nostra città e di tutto il comprensorio”.

Il presidente Dimou, accompagnato dal presidente IV Zona FIV Giuseppe D’Amico, da Costanzo Villa e Vincenzo Losito, ha, poi, incontrato il Presidente della FederazioneItaliana Vela Francesco Ettorre, che ha sostenuto con forza la candidatura del Golfo riconoscendolo come uno dei migliori campi di regata d’Italia e del mondo, nel corso della manifestazione tenutasi all’Auditorium di Roma alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò.