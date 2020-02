A Formia la campionessa olimpionica Sara Simeoni

Dialogo e confronto con la campionessa olimpionica Sara Simeoni domenica 8 marzo alle ore 19.00 presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Erasmo a Formia.

L’incontro tende a celebrare il genio femminile a servizio della comunità e dello sport. L’evento è organizzato dall’Azione Cattolica della parrocchia di Sant’ Erasmo.

Modera la giornalista Piera Mastantuono.

Sara Simeoni è nata a Rivoli Veronese nel 1953. Nel 1976 fu medaglia d’argento a Montreal, nel 1978 record mondiale a 2,01, nel 1980 medaglia d’oro a Mosca e nel 1984 ancora argento a Los Angeles.

Non si sente parlare molto spesso delle vittorie delle donne nelle Olimpiadi, anche se ad oggi il numero delle partecipanti è incrementato molto, ma i trionfi della Simeoni non sono stati dimenticati da nessuno. Di lei è scolpito un sorriso e un frenetico battito di mani come farfalle sotto l’asticella che immobile la incorona regina del salto in alto, prima donna a superare i 2 metri.