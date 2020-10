Il 20 ottobre si terrà a Gaeta, presso la Biblioteca Comunale, sita in Via Annunziata 58, alle ore 16.30, la presentazione del nuovo progetto musicale dell’Associazione di Promozione Sociale Tamburo Rosso. Si tratta di una serie di laboratori, giochi e attività musicali dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni, tra cui riciclo creativo, creazione di ritmi e suoni ed educazione alla musica, alla corporeità e al movimento. Gli incontri si terranno il martedì e il giovedì nella Biblioteca Comunale di Gaeta, dalle 16.30 alle 18.30 e verranno organizzati diversi gruppi per garantire il distanziamento sociale e il rispetto di tutte le norme anti-Covid, e le domeniche mattina, con spettacoli

musicali per le famiglie, nei parchi della città.

Lo scopo principale di questo progetto è quello di dare ai bambini la possibilità, attraverso laboratori e attività creative, di imparare, di giocare con la musica e di assaporare ogni sua sfaccettatura, insieme ai propri coetanei sfruttando la possibilità di

confrontarsi, di divertirsi e di poter imparare l’uno dall’altro. Per consentire alle famiglie interessate di poter interagire con gli operatori, LA PRESENTAZIONE VERRÀ TRASMESSA IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE SCUOLA TAMBURO ROSSO. Si ricorda, inoltre, che la prenotazione ai laboratori è obbligatoria e che, per garantire il distanziamento sociale, il numero dei partecipanti è limitato.