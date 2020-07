L’Associazione culturale dei Gelatieri per il Gelato, formata da circa 60 artigiani che seguono un codice etico, promuove la Giornata della Trasparenza in Gelateria, per fornire informazioni sul gelato artigianale di tradizione italiana.

A partire dal 12 luglio 2020 e per tutta l’estate, in oltre 60 punti vendita delle gelaterie sparse sul territorio nazionale, ma anche all’estero (Germania, Francia, Stati Uniti, Giappone, Isole Cayman e Vietnam), si svolgerà questa utile iniziativa rivolta al pubblico.

Operazione Trasparenza nasce per informare correttamente i consumatori sulla preparazione del gelato artigianale di tradizione italiana, garantendo trasparenza e promuovendo la consapevolezza di cosa ci dovrebbe essere in un gelato artigianale buono, pulito e giusto.

Nel Golfo di Gaeta, Veronica Fedele, titolare di Gretel Factory e da anni facente parte dell’associazione aderendo al suo codice etico, con le gelaterie di Formia, in via Abate Tosti e Gaeta, nella centrale piazza Liberta, farà da portavoce a questa lodevole iniziativa, dando continuità al suo impegno nel promuovere un gelato buono, semplice ed eticamente sostenibile valorizzando la stagionalità, le materie prime di eccellenza,le produzioni locali ed i loro produttori.

Cosa c’è dentro un gelato? Quali sono gli ingredienti che lo compongono? Quello che consumiamo è vero gelato artigianale? Domande, queste, che meritano risposta certa, a tutela dei diritti dei consumatori e degli stessi artigiani del gelato che portano avanti con passione la tradizione del dolce freddo più famoso al mondo.Proprio per dare risposta a domande come queste, dunque, l’associazione Gelatieri per il Gelato ha lanciato un progetto lungimirante dal titolo altamente esplicativo: Operazione Trasparenza.



L’Associazione Gelatieri per il Gelato nasce come movimento culturale volto a diffondere e condividere la cultura del Gelato Artigianale di Tradizione Italiana, nel rispetto dell’ambiente, promuovendo le economie locali e l’utilizzo di ingredienti naturali per una alimentazione sana, buona e giusta nel rispetto del cliente. Gli aderenti al Movimento, pur nel rispetto della propria individualità e creatività, seguono semplici regole, frutto di scelte legate a principi professionali, etici, qualitativi, per offrire a tutte le persone qualità e trasparenza.

Fatti capisaldi la trasparenza e la chiarezza nella comunicazione di processi produttivi ed ingredienti utilizzati, i Gelatieri aderenti trasmettono il loro impegno nella scelta di ingredienti freschi, del proprio territorio, incentivando le economie locali.

Hanno scelto di dire NO all’uso di coloranti artificiali, ai grassi vegetali idrogenati, e alle “scorciatoie” commerciali quali i prodotti pronti dell’industria, il tutto nel massimo rispetto per l’ambiente, riducendo gli sprechi e contenendo i consumi energetici.

Il loro progetto, “Operazione Trasparenza”, è una campagna ormai permanente tesa a far conoscere come nasce il vero gelato artigianale e quali sono le condizioni in cui un gelato artigianale si può definire realmente tale; un progetto nato dalla volontà di trasmettere un sapere unico e tradizionale, quello del mondo del gelatiere artigiano, caratterizzato da forte connotazione artistica e personalizzazione.

“L’artigiano è colui che riesce a esternare se stesso ponendosi come anello di congiunzione tra un passato lontano e tradizionale, e la dimensione futura dell’innovazione, ma anche tra la teoria e la pratica del lavoro – tiene a sottolineare il Presidente dell’Associazione, Fabio Bracciotti. – Come gelatieri facciamo parte di questa grande categoria di mestiere, riproponendo giorno dopo giorno un sapere autentico che ci rende fieri di essere portatori di cultura, di tradizione e allo stesso tempo di arte e passione”. Forte volontà è dunque quella di preservare il loro ruolo ed i loro ideali: quelle di gelatieri che credono ancora nell’artigianalità di questo mestiere, nella trasparenza, nella consapevolezza e nell’autodisciplina.

Con questa missione, con l’obiettivo di invitare il pubblico a controllare gli ingredienti, in modo di avere consapevolezza di come lavora la propria gelateria di fiducia, i Gelatieri per il Gelato promuovono i loro prodotti artigianali, i loro principi etici e le peculiarità della loro realtà, presso le gelaterie a partire dal 12 luglio, che sarà la giornata della trasparenza in gelateria.

Per l’occasione, tutti i gelatieri aderenti aiuteranno il pubblico a focalizzare l’attenzione sul loro libro degli ingredienti e saranno disponibili a qualsiasi chiarimento; inoltre altro materiale informativo sarà distribuito nelle gelaterie che diventeranno veri punti d’incontro per gli appassionati in cui reperire piacevolmente informazioni sull’argomento, magari gustando un buon gelato.



In una stagione difficile ma che può vedere nel gelato artigianale un modo per riacquistare un po’ di serenità, i gelatieri avranno modo di promuovere un consumo consapevole di questo alimento che può essere altamente sano e nutriente, oltre che, come noto, gustoso e coinvolgente per i sensi.

www.gelatieriperilgelato.com