Nella riunione odierna del Consiglio Nazionale, il Presidente di Confcommercio Lazio e primo Presidente della nuova Camera di Commercio Frosinone – Latina, è stato eletto nella Giunta Confederale.

Centrato un risultato storico, grazie al lavoro svolto sul territorio dalla squadra e da tutti i dirigenti di Confcommercio Lazio Sud.

“una grande ed ulteriore emozione, per usare le parole del Presidente Sangalli, un ulteriore supplemento di responsabilità e di servizio che mi onererò di svolgere con senso del dovere, come ho sempre fatto”, queste le prime parole del Presidente Acampora, “Una nomina che sarà importante anche per il ruolo che svolgerò come Presidente della Camera Unificata di Frosinone – Latina. Il mio pensiero va al mio Direttore Salvatore Di Cecca ed al suo staff, ai Presidenti, ai Dirigenti della nostra Confcommercio Lazio Sud; senza il loro lavoro e la loro dedizione nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”