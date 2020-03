“In piena emergenza sanitaria da coronavirus non possiamo neanche lavarci le mani. A pranzo è andata via l’acqua e quando è tornata era marrone”. E’ la segnalazione di una lettrice di Gaeta che lamenta una situazione resa ancor più difficile vista l’emergenza Covid-19.

In realtà si tratta di un guasto nella rete idrica, in corso di risoluzione. I tecnici di Acqualatina sono al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile.