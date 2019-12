Acqua torbida, Fratelli d’Italia: “Pronta una class action”

Dopo il disastro degli ultimi giorni, con l’acqua che usciva dai rubinetti di color marrone e dopo l’ aumento delle bollette approvato dalla maggioranza dei sindaci dell’ato4, non si sono fatte attendere le rimostranze dei cittadini ormai stufi delle continue inadempienze del gestore Acqualatina. Per dare voce a questo malessere generale, lo Studio Legale Lombardi di Cassino ha deciso di promuovere insieme a diversi cittadini del Golfo una “class action ” contro Acqualatina. Come spiega l’Avv. Stab. Marco Moccia di Minturno, “si tratta dell’ unica misura per vedere garantiti i propri diritti e per far pagare ad Acqualatina tutte le sue inottemperanze ed i danni che ha causato a tantissime famiglie in questi giorni di festa. Delle giustificazioni del gestore siamo saturi – prosegue l’Avv. Stab. Moccia- questa situazione si protrae da anni nonostante i numerosissimi reclami presentati dalle associazioni dei consumatori e dai cittadini, trasmissioni televisive e articoli di giornale, è ora che si faccia finalmente giustizia per ristabilire il principio fondamentale che l’acqua è un bene pubblico.” Tutti i cittadini interessati a partecipare e sostenere l’iniziativa possono contattare lo studio legale Lombardi ai seguenti recapiti:

3286348135