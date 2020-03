In riferimento all’interruzione idrica nei Comuni di Formia e Gaeta, per i lavori di riparazione sulla condotta adiacente al serbatoio S. Antonio, si informa l’utenza che, a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, i lavori previsti per la giornata di oggi 02/03/2020 sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in merito.