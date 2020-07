Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina, nella mattinata odierna, durante il servizio di pattugliamento stradale, a seguito di segnalazione effettuata da parte della signora Tomassini Lorella, hanno individuato e tratto in salvo un falchetto in strada Traversa, in località Borgo Podgora.



Il volatile, in buono stato di salute generale, dopo un primo controllo sommario effettuato da parte degli agenti intervenuti sul posto, veniva prontamente affidato alle cure dei Carabinieri Forestali del “Parco della biodiversità”di Villa Fogliano.



Grazie al cielo, l’avventura del rapace ha avuto un lieto fine, con l’auspicio che lo stesso possa riprendere a librarsi in volo, nel pieno delle sue forze.