Aggredisce i Carabinieri a seguito di un controllo: Arrestato 45enne

In data 17 dicembre 2019 i Carabinieri della sezione radiomobile di Latina, unitamente ai colleghi della stazione di Borgo Podgora, su segnalazione pervenuta dalla centrale operativa, traevano in arresto in flagranza dei reati di “violenza e resistenza a pubblico ufficiale” un 45enne del luogo.

I militari operanti, in seguito alla segnalazione della presenza del predetto all’interno dell’appartamento della figlia, intervenivano al fine di verificare che non vi fossero provvedimenti limitativi a carico dell’arrestato in quanto gia’ tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.

Alla vista degli operanti, nascostosi dietro una porta, aggrediva uno dei militari, allo scopo di darsi alla fuga, facendolo cadere a terra.

Successivamente veniva bloccato grazie all’intervento degli altri operanti e trarlo in arresto.

E’ ora ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.