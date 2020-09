E’ in programma oggi, martedì 1 settembre al “ Drive in del Golfo” di Santi Cosma e Damiano, la proiezione del film “Lui è mio padre”, girato ad Agropoli nel Cilento in provincia di Salerno

E sarà proprio il regista Roberto Gasparro, ospite della struttura, a presentare il suo ultimo lavoro agli spettatori del Drive in per gli spettacoli delle 20.30 e 22.30

Nel film, il regista, originario di Agropoli e di adozione torinese, si è ispirato al nuovo “Umanesimo Ecologico” di papa Francesco riconoscendo “una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura”.

Il film racconta del rapporto affettivo tra padre e figlia e la storia invita lo spettatore a considerare i cosiddetti “rifiuti” e materiali di scarto, non più inutile spazzatura ma come fonte di risorsa, recupero, riuso, riparazione.

Un film sul tema del rispetto e tutela della natura sicuramente adatto ad un pubblico familiare