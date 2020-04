Alla guida con patente revocata nel 2010, denunciato

In data 14 aprile 2020, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, deferivano per il reato di “guida senza patente perchè revocata” un 40enne di Sabaudia.

Lo stesso, mentre si trovava alla guida di un’autovettura, alla vista dei militari operanti impegnati in un posto di controllo, invertiva la marcia venendo però raggiunto dagli stessi.

Si è quindi potuto accertare che risultava essere sprovvisto di patente di guida poiché revocata dalla prefettura di Latina nel 2010.