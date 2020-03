Alla guida ubriachi causano incidenti, denunciati

Guidano sotto l’effetto di sostanze alcoliche e restano convolti in sinistri stradali. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Fondi e a Gaeta.

A Fondi i militari dell’arma del luogo hanno deferito in stato di libertà per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 33enne. L’uomo, la notte del 29 febbraio 2020, si poneva alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche – così come accertato presso una struttura sanitaria – rimanendo coinvolto in un sinistro stradale senza feriti. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro per la confisca.

Simile situazione a Gaeta: i militari della locale tenenza dei Carabinieri, al termine di attività d’indagine, deferivano all’A.G. in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, un 31 enne originario di Città del Messico. In particolare il predetto, alla guida della propria autovettura, collideva con altro autoveicolo e nell’occorso, a seguito di successivi controlli, eseguiti nei confronti dei conducenti delle due auto coinvolte, effettuati presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Formia, si accertava che il denunciato risultava positivo agli esami sanitari, riscontrandosi un tasso alcolemico eccedente i limiti pari a 2,10 g/l. Nella circostanza si procedeva al ritiro del documento di guida del denunciato.