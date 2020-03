Allenamenti a casa con un team di esperti online: l’iniziativa benefica a sostegno dell’Asl di Latina

“Sosteniamo i medici e tutti gli operatori sanitari della Asl di Latina”. Con l’emergenza Covid-19, tutto team di Fisioterapisti e Preparatori Atletici del progetto STEMA Training e dello Studio Polimedico STEMA Fisiolab, ha avviato un’iniziativa benefica per dare supporto al personale sanitario dell’Azienda sanitaria, che tra mille difficoltà lotta in prima linea contro il nuovo coronavirus.

Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 19:30, è possibile allenarsi insieme per sostenere il polo pontino!

Basta scaricare l’applicazione gratuita Zoom ed inserire il codice 6840923333, tutti i giorni alle 18.30.

“Durante la settimana si alterneranno preparatori atletici altamente qualificati che proporranno lavori differenziati e divertenti, come total body, posturale, funzionale e pilates. Gli allenamenti sono totalmente gratuiti, tuttavia è gradita una donazione libera utilizzando il link apposito (su gofundme.com) per partecipare alla raccolta fondi e supportare l’Asl“.

Per informazioni e aggiornamenti, basta seguire Stema training sport system su Facebook e Instagram.