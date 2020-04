“Alto rischio per le gestanti di Terracina”, il sindaco Tintari a RSI 103e5

A Terracina chiude, pochi giorni dopo l’apertura, l’ambulatorio per le visite pre-parto attivato presso l’ospedale Fiorini. Il sindaco Roberta Tintari non ci sta e si rivolge al presidente della Regione Lazio Zingaretti.

Questa l’intervista rilasciata a Radio Show Italia 103e5: “Ho ritenuto rivolgermi al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato per far presente la situazione delicata ed ad alto rischio che corrono le gestanti di Terracina e dei Comuni limitrofi. Molte donne in gravidanza e medici mi hanno manifestato le loro preoccupazioni relativamente alla necessità di doversi recare presso l’ospedale di Fondi, zona rossa fino a pochissimi giorni fa, per controlli, monitoraggi e visite. La Asl aveva fatto la scelta di aprire un ambulatorio ostetrico a Terracina il 24 marzo proprio per soddisfare questa esigenza, ma incredibilmente non è mai stato attivato e lo ha già chiuso. Siamo tutti molto preoccupati e disorientati per questo atteggiamento incomprensibile. La giustificazione è stata che c’erano pochi accessi in un ambulatorio che solo il 15 aprile è stato dotato di ecografo funzionante, mentre non è mai arrivata la sonda endovaginale acquistata. E non sono, inoltre, mai stati attivati i codici di prestazione specifici. Non mi sembra il modo ideale per dire di avere aperto un ambulatorio di ostetricia. Le donne, i nascituri e le loro famiglie continuano a correre serissimi rischi. Da questa terribile esperienza del Covid abbiamo imparato che è necessario investire nella sanità per tutelare il più possibile di tutti i cittadini e prepararci ad eventuali recrudescenze di questo e di altri pericoli“.