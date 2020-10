In occasione dell’Appia day la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le

Province di Frosinone Latina e Rieti presenta per la prima volta “dal vivo” gli eccezionali

risultati degli scavi archeologici, condotti con cospicui fondi erogati dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo su progetto redatto e presentato dalla stessa

Soprintendenza sull’area di proprietà del Comune di Minturno, al confine con il

Comprensorio Archeologico demaniale.

Gli scavi, condotti sulla direttrice della Regina viarum e nelle aree adiacenti, hanno

riportato in luce un interessantissimo tratto della strada, decumano massimo della città

romana, e due cardini a essa ortogonali. Su un lato dell’Appia è ora visibile la scalinata di

accesso al grande santuario urbano già riportato in luce negli scavi degli anni ’30 del

secolo scorso (attribuibile a Venere genitrice e quindi correlato alle origini della dinastia

giulio-claudia), mentre di fronte è stato rinvenuto un grande complesso architettonico

identificabile come Augusteum, oltre a resti frammentari degli apparati decorativi

databili alla fine del I sec. a.C. in intonaco dipinto, stucchi, marmi dell’edificio

monumentale destinato al culto imperiale, ed eccezionali testimonianze della

decorazione architettonica del santuario ascrivibili a età Flavia.

Le due strade ortogonali alla via Appia delimitano dal punto di vista urbanistico un

isolato omogeneo, e racchiudono – esaltandolo – il grande complesso destinato al culto

imperiale, realizzato nell’ambito della propaganda politica di Augusto all’inizio del suo

principato.

Questo eccezionale complesso urbanistico racconta tanto altro: dalla precedente fase

repubblicana della colonia, attraverso le testimonianze dei pavimenti delle ricche domus

sulle quali fu impostata la città imperiale, ai secoli di vita della città dopo la caduta

dell’Impero romano di occidente, attraverso le evidenze di riuso delle strutture del

santuario… giungendo alla fine di Minturnae e della via Appia romana, attraverso una

spettacolare deposizione di blocchi architettonici posizionati sul tracciato stradale per

impedirne la percorribilità), forse in un’ultima strenua difesa da nemici provenienti –

come nelle tante battaglie dei secoli a venire al Passo del Garigliano – dal fiume.

Ed è proprio l’obliterazione voluta della via Appia un’altra grande scoperta di questi

scavi. Gli studi appena iniziati consentono una datazione ancora non circoscritta

dell’evento, che si è determinato comunque tra il VI e l’VIII secolo d.C.

Da questa interruzione deriva lo spostamento funzionale del percorso per raggiungere il

Garigliano e la definizione del tracciato post antico che corrisponde a quello dell’attuale

strada statale, nonché le soluzioni utilizzate nei secoli successivi per l’attraversamento

del fiume (dalla Scafa di Traetto al ponte di barche – attraversato da Antonio Canova

nell’anno 1780 – fino al ponte borbonico “Real Ferdinando” del 1832).

Le visite gratuite, che avverranno nel rispetto delle norme di contrasto al COVID 19,

sono previste nei giorni 11, 17 e 18 ottobre.

Prenotazione obbligatoria su: antica-minturnae-open-day.eventbrite.it