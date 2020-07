Partiranno a breve i lavori per la realizzazione dell’area di sgambamento degli amici a quattro zampe nel quartiere la Piaja in località San Carlo. L’intervento consiste nella realizzazione di attrezzature per l’igiene ed il confort dei fruitori quali panchine, cestini per la raccolta delle deiezioni, una tensostruttura coperta con telo amovibile in p.v.c. telato di 48 mq., un’area agility con giochi.

“La qualità della vita dei nostri amici a quattro zampe – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – non include solo la salute dell’animale ma anche il suo benessere psicologico e la capacità di esprimere i suoi comportamenti naturali. La realizzazione di una moderna ed accogliente area di sgambamento per cani rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio. In questi anni infatti, anche grazie al sostegno delle associazioni animaliste, abbiamo promosso e sostenuto con convinzione tutte quelle iniziative ed azioni finalizzate al raggiungimento del benessere animale. Ritengo che l’amore e l’attenzione per gli animali siano un segno di civiltà e che si vadano sempre più raffinando nelle cure che dedichiamo a loro e, per tale ragione, ho sostenuto sempre questa opera che attesta l’attenzione dell’Amministrazione per i nostri amici a quattro zampe; in conclusione: più verde a disposizione dei cittadini, più rispetto per gli animali e nuove occasioni di socialità per tutti”.

“Sono molto soddisfatta dell’avvio imminente di quest’opera che arricchirà ulteriormente la nostra Città, già di per sé piena di bellezze, architettura, storia e cultura, con un intervento che evidenzia il rispetto che proviamo nei confronti degli animali, che sono i nostri compagni di vita. L’area di sgambamento – spiega l’Assessore al Benessere Animale Teodolinda Morini – è stata fortemente voluta dal Sindaco Mitrano, dalla sottoscritta e dal consigliere Marco Di Vasta. Durante il mio assessorato alla XVII Comunità Montana, il Presidente Alfieri Vellucci e la Giunta hanno immediatamente mostrato interesse all’iniziativa ed hanno finanziato l’opera riconoscendone il valore ambientale e culturale. L’ambiente e la nostra cultura, infatti, sono un patrimonio che deve essere promosso e fortemente tutelato con interventi di qualità finalizzati a recuperare e valorizzare il contesto urbano in cui inserire i servizi per la cittadinanza; tale obiettivo, peraltro, rientra tra quelli istituzionali di dette Comunità, ora Unione di Comuni. Uguale interesse e sensibilità – prosegue Morini – ha mostrato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Francesco Maria di Majo, il quale ha prontamente messo a disposizione l’area in località S. Carlo. I miei ringraziamenti vanno a loro ed ai tecnici che hanno predisposto il progetto che renderà ancora più bello ed interessante il contesto urbano del quartiere S. Carlo. Si tratta di un primo passo per creare nella nostra città ulteriori aree di libertà per i nostri amici a quattro zampe e per i proprietari che li accompagnano. L’accesso, che è gratuito, e l’utilizzo dell’area pubblica saranno regolamentati e disciplinati per evitare il verificarsi di comportamenti inopportuni”.