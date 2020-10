Il 19 ottobre 2020, nel corso della mattinata, in Minturno, i militari della locale stazione carabinieri, hanno tratto in arresto un 61 enne del posto, in esecuzione di ordine di espiazione pena detentiva domiciliare emesso dal tribunale di sorveglianza di Roma per il reato di calunnia, commesso in Ausonia nell’anno 2007, per cui il prevenuto dovrà espiare anni 1 e mesi 4 di reclusione in regime di detenzione domiciliare. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la propria abitazione così come disposto dall’a.g.