“La Asl di Latina, in attuazione di quanto deliberato dalla Regione Lazio con un contributo totale di 300 mila euro, ha pubblicato un bando

per l’acquisto di parrucche per i malati oncologici in collaborazione con le altre Asl e con il coinvolgimento degli Enti del terzo settore

che operano per l’assistenza ai malati oncologici.



Possono accedere al contributo per l’acquisto delle parrucche tutte le donne residenti nel Lazio, affette da alopecia a seguito di terapia

oncologica. Esclusivamente per l’anno 2020, in considerazione delle particolari condizioni dovute all’emergenza epidemiologica legata al

Covid-19 che potrebbero rendere difficoltosa la presentazione della documentazione necessaria alla richiesta del contributo, l’avviso scadrà

il 31 ottobre 2020. Per facilitare l’accesso, potranno presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano col destinatario del

contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.





“La Regione Lazio – spiegano congiuntamente gli assessori Troncarelli e D’Amato – si conferma al fianco dei malati oncologici. La perdita dei capelli è una conseguenza collaterale delle terapie oncologiche che, oltre a generare una sofferenza psicologica, comporta un costo per l’acquisto di una parrucca, non sempre sostenibile per la persona malata. Proprio le parrucche, quali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita, assumono un ruolo significativo nell’avvio del percorso di presa in carico delle pazienti, supportandole negli aspetti personali, interpersonali e relazionali. Questo provvedimento è il risultato di un lavoro di squadra per il quale vogliamo ringraziare in modo particolare la consigliera regionale Michela Di Biase, prima firmataria dell’emendamento”.”







https://www.ausl.latina.it/bandi-di-concorso/165-2020/3646-avviso-contributi-alle-donne-sottoposte-a-terapia-oncologica-per-l-acquisto-della-parrucca