Finalmente Prende Servizio, con la Determina Autorizzativa Regionale n° G07724 del 02/07/2020 lo Straordinario progetto portato a termine dall’Associazione Emergenza e Soccorso in piena emergenza Covid-19 , “UNITA’ MOBILE MEDICA PER MAXIEMERGENZA E SOCCORSO “ equipaggiata come Centro Mobile di Rianimazione e Bio-Contenimento che stazionerà presso la sede dell’associazione a Spigno Saturnia località Campodivivo.

Progetto reso possibile grazie in primis a Banca UniCredit, che ha creduto e sostenuto economicamente il Progetto, attraverso l’erogazione di un contributo con il “Fondo UniCredit Carta Etica” per il sostegno del territorio del Sud Pontino nella lotta all’emergenza sanitaria.

L’Associazione sin dal 2012 è attiva sul territorio dal 2017 con Ambulanze di Tipo “A” , per attività di assistenze a manifestazioni di vario genere (sportive, sagre, concerti) , trasporti da e per nosocomi in Italia e all’estero per dimissioni, ricoveri, visite specialistiche ma anche trasferimenti di pazienti in alto stato di criticità garantendo un’assistenza specifica con personale Volontario ( medici , infermieri, ostetriche, psicologi, ecc. ) in relazione alla richiesta. L’Associazione può essere contattata da privati ma anche da Enti ed altre Organizzazioni tramite il nostro numero 338/1832272 ed il sito www.emeso.it

Il Presidente Dr. Simione Luca sottolinea che il progetto “ Unità Mobile Medica per Maxiemergenza e Soccorso”, risulta essere fra i pochi, ad alto impatto sociale nel Sud Pontino per peculiarità ed utilizzo, atta a garantire alti standard qualitativi assistenziali. Il neo Direttore Sanitario Dr. Rocco Marco ( Medico- chirurgo) ha aggiunto Entusiasti di una macchina versatile che può essere richiesta per eventi eccezionali ma adatta anche alla routine giornaliera, in grado di potenziare e soddisfare le richieste del territorio.

Un ringraziamento Sentito e Dovuto a quanti Cittadini, Aziende Private ed Associazioni hanno partecipato permettendo l’implementazione e completamento con l’acquisto di una Unità di Bio-Contenimento, idonea per il trasporto , in condizioni di sicurezza, dei pazienti potenzialmente infetti, preservando e salvaguardando anche il personale sanitario operante da eventuali contagi.