Alle ore 2 della notte appena trascorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Terracina in via migliara 56 a seguito segnalazioni di un incendio auto.

Sul posto, la squadra territoriale vigili del fuoco di Terracina, constatava la presenza di una vettura completamente avvolta dalle fiamme a bordo strada.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento.

Successivamente, ed in stretta collaborazione con le ff.oo. sul posto, si effettuava un accurato controllo del luogo e sul mezzo per cercare di risalire alle cause che hanno dato origine all’evento.

Non si registrano persone coinvolte.