Il personale operativo dei Vigili del fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nella mattinata di oggi nel comune di Sezze a seguito della segnalazione di un grave incidente stradale.

Sul posto la squadra territoriale VVF di Latina, constatava la presenza di una vettura dentro il Fiume Ufente che scorre sotto la Migliara 47, all’altezza del Ponte Ferraioli, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Alla ricezione della richiesta di soccorso, venivano attivate le procedure del caso, interessando anche il nucleo sommozzatori del Comando di Roma, in parte elitrasportato con il drago VF 114, oltre all’autogrù della sede di Latina.

Nel frattempo il personale VF intervenuto, mediante l’impiego di particolari indumenti in dotazione del tipo “ATP” (Autoprotezione in ambiente acquatico) si calava nelle acque del fiume con l’intento di soccorrere la persona.

Successivamente al recupero di quest’ultimo unitamente all’autoveicolo, il personale del 118 constatava il decesso di una persona di sesso maschile.