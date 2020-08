Rimpasto di Giunta a Gaeta. Questa mattina il Sindaco Cosmo Mitrano ha firmato il decreto di nomina di un nuovo assessore. Tale modifica si inserisce in un passaggio di testimone, che le parole del primo cittadino definiscono come un “cambio repentino in corsa”. Ad Alessandro Martone, assessore al commercio ed attività produttive dall’ottobre 2018, si sostituisce Gianna Conte, di Forza Italia, finora consigliere comunale alla presidenza della commissione culture, istruzione, sanità e servizi sociali. A subentrare, in qualità di consigliere comunale come primo eletto, Michela Di Ciaccio della lista “Azzurri per crescere ancora”.



Numerose ed impegnative le deleghe affidate al nuovo assessore: pubblica istruzione, asilo nido comunale, biblioteca comunale; personale; politiche giovanili; politiche comprensoriali (Distretto socio-sanitario, ect); valorizzazione palazzi storici/monumentali/federalismo demaniale; mobilità sostenibile, parcheggi; manutenzioni stradali, edifici pubblici, parchi giochi; anagrafe-affari generali e protocollo- segreteria – uffici demografici – elettorale – leva – statistica.



La Conte ha enfatizzato l’obiettivo del proprio mandato: “migliorare la qualità della vita dei cittadini di Gaeta” e la volontà di essere il braccio operativo della giunta realizzando con efficacia i progetti a cui si dedicherà.

Il sindaco Mitrano consapevole del gran lavoro affidato alla Conte ha ritenuto opportuno tenere per sé l’assessorato all’attività produttive. Comunque ha sottolineato l’importanza di essere “vasi comunicanti” all’interno della giunta.

Con questo rimpasto infine, per la prima volta a Gaeta, la giunta conta una maggioranza di componenti donne.



di Maria Concetta Valente