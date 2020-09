Turn over in giunta, Raffaele Matarazzo subentra a Felice D’Argenzio. Un cambio programmato e concordato da tempo che si concretizza oggi con la nomina firmata dal Sindaco Cosmo Mitrano il quale nel ringraziare per il lavoro svolto in questi mesi l’Assessore uscente Felice D’Argenzio dà il benvenuto in giunta a Raffaele Matarazzo. “Un incarico – commenta il Sindaco Mitrano – che Felice D’Argenzio assunse in un periodo particolare delle vita amministrativa delle nostra città e che ha svolto con impegno e dedizione. Un avvicendamento che avevamo pianificato e che oggi vede l’ingresso in giunta di Raffaele Matarazzo. Già durante il primo mandato ha ricoperto il ruolo delicato di Assessore e sono certo che darà il suo contributo mettendoci il massimo impegno. Sono altrettanto contento dell’ingresso in consiglio comunale di un altro ragazzo, Davide Speringo, già consigliere comunale nella precedente consiliatura che subentrando a Matarazzo nella lista Gaeta al centro, si inserisce in quel percorso di rinnovamento di una squadra che guarda al prossimo futuro amministrativo di questa città con rinnovato entusiasmo”.

La deleghe assegnate all’Assessore Matarazzo sono le seguenti: Polizia Locale, Protezione Civile, Demanio, Piano Emergenza Comunale, Sicurezza Urbana, Trasporti, Assetto Idrogeologico, Raccolta dei rifiuti ed ottimizzazione dei servizi della raccolta differenziata.