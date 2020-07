Nel corso del pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio 2020, i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno arrestato G.F., classe ‘66, in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina.



L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, lo scorso 9 luglio venne tratto in arresto dagli investigatori del Commissariato di Fondi giacché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, unitamente a sostanza da taglio, bilancini di precisione e denaro contante, a testimonianza della produttiva attività di spaccio di stupefacenti.



Nella circostanza l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto concedere nuovamente all’uomo il beneficio degli arresti domiciliari, poi sostituita dall’ordinanza di custodia in carcere.



Nel corso delle fasi dell’esecuzione del provvedimento è stata effettuata nuovamente una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo, anche con unità cinofile, che hanno permesso di rinvenire, ancora stupefacente del tipo eroina, marijuana, un bilancino, sostanza da taglio e la somma di Euro 360,00, conferma del fatto che l’uomo, nonostante tutto, continuasse a spacciare.



Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri (RM).