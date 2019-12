Buon Natale dal Gazzettino del Golfo (#video)

Buon Natale dal Gazzettino del Golfo con il trailer della “Fiaba delle ‘Favole di Luce’“, video realizzato per il Comune di Gaeta, in collaborazione con Pizzeria Rustica, Roby Tour, TecArt. Riprese e montaggio Your Movies Production.

La fiaba (il video completo sarà online prossimamente) racconta il viaggio di una stellina nella magia delle Favole di Luce.

Un ringraziamento particolare ai piccoli attori Giorgia e Mattia.

Si ringrazia, inoltre:

Associazione Overline 2017 e Babbo Natale per l’ospitalità nel Villaggio Incantato

Scuola di danza “Il Centro del Movimento” di Rita Spinosa

Associazione “AbbelliAmoGaeta” ed Enzo “Joker” Scipione

Trenini d Gaeta della Planet Srl

ASD Progetto Ghiaccio

Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio di Amelio Mazzella