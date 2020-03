Calcio, Gaeta beffato nel finale. Pari 1-1 contro l’Audace

Il Gaeta manca nuovamente l’appuntamento con la vittoria interna, finisce in parità la sfida contro l’Audace che, come all’andata a Genazzano e come già avvenuto in altre occasioni, riesce a trovare il pareggio nei minuti di recupero. Una beffa per Vitale e compagni, al primo tiro nella specchio subito nell’arco dell’intero match. I biancorossi pagano il non aver sfruttato al meglio alcune circostanze in cui avrebbero potuto chiudere la contesa.

Il Gaeta parte bene, gran possesso di palla e combinazioni negli spazi stretti che mettono in difficoltà gli avversari. Dopo pochi secondi Marciano manda di poco a lato dal limite. Al 13’ arriva il vantaggio biancorosso: su azione insistita, dopo la battuta di un corner, Mariniello si fionda su un cross proveniente dalla sinistra e in spaccata, sul secondo palo, batte Cardoso: 1-0. Una vera reazione degli ospiti non c’è, la partita non è certo spettacolare. L’unico brivido lo crea Nunez al 39’ su un cross di Denni, il suo colpo di testa da ottima posizione finisce di poco a lato.

Il secondo tempo è sulla scia del primo, pochissimi gli spazi che entrambe le squadre lasciano agli avversari. All’8’ Vuolo imbecca Marciano ma la sua conclusione, da pochi metri, finisce di pochissimo a lato della porta di Cardoso. Con il passare dei minuti il Gaeta concede il pallino del gioco all’Audace che, dal canto suo, non riesce a impensierire Viscusi. I biancorossi si affidano alle ripartenze che, però, non riescono a essere sfruttate fino in fondo. Non accade alcunché di significativo fino al 92’: su un tentativo di ripartenza il Gaeta perde palla a centrocampo, Hoxhasi invola sulla destra e con tre uomini addosso la gioca per Ramcheski, il centrocampista rossobiancoazzurro sistema la palla sul mancino e fa partire un bel tiro che si insacca nell’angolino alla sinistra di Viscusi, ed è 1-1.

Si chiude qui una gara caratterizzata da tanto agonismo ma da poche emozioni sotto porta. Per il Gaeta si apre una nuova settimana importante con in vista la sfida del Tomei di Sora, domenica prossima.

GAETA: Viscusi, Siniscalchi (27’st Carnevale), Siciliano, Vitale, Mastroianni, Celli, Vuolo, De Santis, Mariniello (27’st Autiero), Marciano, Azoitei. A disp.: Marrocco, Castillo, Piscitelli, Leccese, Corrado, Di Giorgio, Simonetti. All.: Gesmundo.

AUDACE: Cardoso, Milozzi, Petricca, Proietti (32’st Ceccobelli), Della Canfora (25’st De Angelis), Ramcheski, Denny, Hoxha, Nunez (25’st Gubinelli), Cervini, Mania. A disp.: Cannone, Alessandroni, Benvenuti, Esposito, Pietrantoni, Tozzi. All.: Porcelli (in panchina Salari).

ARBITRO: Saugo di Bassano del Grappa.

Guardalinee: Martelluzzi e My

MARCATORI: Mariniello 13’pt (G), Ramcheski 47’st (A).

AMMONITI: De Santis, Celli, Marciano (G); Denni, Petricca, Cervini (A).

NOTE – Angoli 5-5. Rec. 2’pt; 4‘st.