L’Associazione Emergenza e Soccorso di Spigno Saturnia, vista la nuova Pandemia ormai estesa su gran parte del territorio Nazionale nonché regionale e provinciale, promuove una campagna solidale per l’acquisto di una “UNITA’ PER IL BIOCONTENIMENTO”, vista la carenza sul territorio e l’alto stato di necessità per il trasporto dei pazienti potenzialmente infetti da COVID-19.

Con questa Unità spiega il Presidente dell’Associazione Dr. Simione Luca, ha una triplice positività: si facilita il trasporto in condizioni di sicurezza per il paziente, il personale sanitario può assisterlo in totale sicurezza ed il vano sanitario con presidi ed elettromedicali sono preservati da eventuali contaminazioni.

L’ unità per il bio contenimento andrà ad integrarsi con il materiale veicolare e strumentale già in possesso dell’ Associazione, apportando un risultato di prestigio e di immediato utilizzo per il territorio attraverso enti Nazionali, Regionali, Provinciali , Aziende Sanitarie Locali, Protezione Civile ed il servizio di emergenza territoriale su esplicita richiesta degli Enti stessi.

Il Direttore Sanitario Dr. Verta Carmine Francesco ( medico – chirurgo) termina dicendo che questa interconnessione strumentale e professionale è atta a garantire un sistema di sicurezza sociale anche in eventi straordinari come quello che sta vivendo oggi l’Italia tutta garantendo comunque il totale diritto alla salute dell’individuo.

Ass. Emergenza e Soccorso

IBAN: IT24O0200873981000103959960

Unicredit; Filiale di San Giovanni – Formia (LT)