Partito il nuovo progetto tra la Scuola Italiana Cani Salvataggio e il Comune di Sperlonga.

Gli angeli del mare a quattro zampe sono apparsi sulla Spiaggia dell’Angolo di Sperlonga, uno dei tratti più suggestivi della costa laziale, tra il Porto turistico e la Grotta di Tiberio. È partito il nuovo progetto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Sperlonga e la SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno che, nei mesi di luglio e agosto, metteranno a disposizione le loro Unità Cinofile per aumentare il livello della sicurezza in mare e sulla spiaggia, in ausilio e affiancamento ai presidi di sicurezza balneare tradizionali.

I bagnini degli stabilimenti, la Protezione Civile comunale, le Unità Cinofile Sics, con la supervisione e il coordinamento della Guardia Costiera, grazie al nuovo accordo, possono operare in sinergia per creare una rete capace di garantire standard molto elevati di sicurezza.

Il Sindaco di Sperlonga, Armando Cusani spiega: “Garantire sicurezza e tranquillità agli ospiti delle spiagge e del mare di Sperlonga è da 24 anni (bandiera blu FEE) una priorità. Il mare nostrum è attraente e affascinante per tutti ma a volte con vento e correnti nasconde delle insidie che mettono a rischio la vita delle persone. È necessario fare sempre di più e meglio per evitare che una vacanza si trasformi in una tragedia. Avere la possibilità di aumentare i livelli di sicurezza della balneazione con la presenza del più fedele amico dell’uomo è per noi motivo di grande soddisfazione. Ancor più sostenere lo sforzo, il lavoro, la passione dei volontari della Scuola Italiana Cani di Salvataggio. È emozionante vederli in azione un unicum inscindibile tra uomo ed animale, una perfetta sintonia che vale la pena di osservare anche in addestramento”.

Roberto Gasbarri, Responsabile SICS Area Centro-Meridionale commenta: “Siamo molto felici del nostro ingresso nel dispositivo di sicurezza di Sperlonga, una delle perle del Tirreno, da anni Bandiera Blu. Siamo convinti che, grazie alla disponibilità del Comune e ai già alti standard dei servizi messi a disposizione, ci siano tutti gli elementi per lavorare bene e conseguire ottimi risultati”.

Il “debutto” nella postazione di sicurezza della Sics, nel primo week end di luglio, è stato affidato alla coppia Eros/Blu, due giovani labrador miele e nero, che sono stati accolti con grande sorpresa e molto entusiasmo da cittadini e turisti.