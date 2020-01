Carabinieri, controlli straordinario di fine anno. Cinque persone denunciate e sei persone segnalate

Il 31 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020, in Latina e Pontinia , i Carabinbieri della compagnia – nucleo operativo e radiomobile – latina, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, procedevano a:

nr. 1 persona deferita in stato di liberta’ resosi responsabile di possesso di sostanze stupefacenti. il prevenuto a seguito di perquisizione personale veniva trovato possesso di un involucro contenente grammi 58.4 sostanza stupefacente tipo marijuana, n. 1 bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento, sottoposti a sequestro.

nr. 1 persona deferita in stato di liberta’ resosi responsabile di guida della propria autovettura “in evidente stato di ebbrezza alcolica”;

nr. 1 persona deferita in stato di liberta’ resosi responsabile di “sottrazione e dispersione di autovettura sottoposta a sequestro”;

nr. 1 persona deferita in stato di liberta’ resosi responsabile di guida della propria autovettura “sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”;

nr. 1 persona deferita in stato di liberta’ resosi responsabile di guida della propria autovettura senza aver mai conseguito “la patente di guida”.

nel medesimo contesto operativo venivano segnalate all’autorità amministrativa:

nr. 1 persona trovata in possesso di grammi 2.75 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”;

nr. 1 persona trovata in possesso di grammi 0.40 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e grammi 0,2 di “hashish”;

nr. 1 persona trovata in possesso di grammi 3.10 di di sostanza stupefacente del tipo “haschish”;

nr. 1 persona trovata in possesso di grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo “haschish”;

nr. 2 persone trovate in possesso, cadauno, di grammi 1,5 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Inoltre, durante il controllo alla circolazione stradale, venivano:

fermate ed identificate n. 60 persone;

controllati n. 39 mezzi;

ritirate n. 11 carte di circolazione;

sequestrati n. 11 autovetture;

ritirate n. 7 patenti di guida;

decurtati n. 125 punti;

elevate n. 22 contravvenzioni al c.d.s.