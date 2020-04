Carabinieri liberi dal servizio arrestano due persone che trasportavano eroina

In data 24 apr 20, i militari dell’arma di Fondi traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti in concorso” una 48enne ed un 34enne del luogo.

I prevenuti venivano notati a bordo di un autoveicolo a Formia da uno dei militari operanti che, libero dal servizio, stava percorrendo la ss. 7 appia alla guida della propria autovettura.

Il militare, insospettito dal loro atteggiamento, allertava il comando di appartenenza oltre ad un altro militare, anch’egli libero dal servizio, per organizzare il loro controllo, che infatti avveniva poco dopo lungo la stessa arteria, nel territorio del comune di Fondi.

La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire grammi 6 circa di “eroina”, contenuti in altrettanti ovuli, che la donna aveva occultato nella propria cavità orale. lo stupefacente e’ stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati, espletate le formalita’ di rito venivano associati, rispettivamente, presso le case circondariali di Roma-Rebibbia e Latina, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.