Carnevale a Gaeta: segui live la festa dalle webcam

Carnevale 2020 a Gaeta . La città pontina è protagonista del periodo più divertente, vivace e folkloristico dell’anno con la quarta edizione del Carnevale.

Guarda live carri allegorici, gruppi mascherati, spettacoli di danza che animeranno Gaeta grazie alle tre webcam installate.

La prima webcam è puntata sulla splendida Fontana di San Francesco.

La seconda “punta” Corso Cavour e Piazza della Libertà.

La terza inquadra Piazza XIX Maggio ed il palazzo comunale.

Quattro i carri allegorici, costruiti dall’Associazione Carristi del Golfo, che sfileranno per le vie di Gaeta con partenza alle ore 14.30 da Piazza XIX Maggio, proseguendo per Piazza Carlo III, Fontana di S. Francesco, per concludersi di nuovo in Piazza XIX Maggio dove è allestito il Villaggio del Carnevale.

Oltre alle sfilate dei carri allegorici il programma prevede animazione e gruppi mascherati al Villaggio di Carnevale, in Piazza XIX Maggio, e, alle ore 18, l’attesissimo “Volo dell’Angelo” a cura della “”Compagnia dei Folli” e, a seguire, gli spettacoli “In dies” e “Danza aerea”.

Da non perdere, infine, “I colori del Carnevale” attraverso le proiezioni artistiche e i videomapping.

Carnevale live a Gaeta:

Webcam Fontana di S.Francesco

Webcam Corso Cavour

Webcam Piazza XIX Maggio