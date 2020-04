Cimitero di Formia, Cardillo Cupo:”Quando la riapertura?”

“Sono oramai tanti i cittadini di Formia che si chiedono come mai non possano ancora recarsi, dopo due mesi, a rendere un saluto ai propri cari defunti o a lasciare un fiore o a dare una semplice e dignitosa ripulita ad un loculo ed alle sue immediate adiacenze. Eppure nei Comuni limitrofi sono giorni che i cittadini hanno la possibilità di andare a visitare, in sicurezza, i loro cari : i Formiani no !

Ma possibile che anche in questo, sebbene Formia sia uno dei comuni fortunatamente meno colpiti dal Covid19, dobbiate farci sentire diversi, perennemente indietro ?

Possibile che questo vostro nulla cosmico e questa infinita apatia amministrativa, persino più silente di un Cimitero, debba riguardare anche gli aspetti più ovvi del vivere civile e quotidiano ?

Eppure basterebbe un sussulto di dignità per non farci sentire perennemente indietro, anche minimo, almeno negli aspetti più banali, e se il problema è che non sapete come fare abbiate almeno il buon senso di chiamare i Sindaci dei Comuni vicini e chiedere loro consiglio o magari un atto da scopiazzare.

Grazie …”

Così su facebook Pasquale Cardillo Cupo