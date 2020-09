Fondi e Terracina vanno al ballottaggio. Il 4 e 5 ottobre nelle città pontine il cerchio si stringe sui candidati sindaco Beniamino Maschietto e Luigi Parisella a Fondi e Roberta Tintari e Valentino Giuliani a Terracina.

Beniamino Maschietto, sindaco facente funzioni a Fondi dopo le elezioni di Salvatore De Meo a europarlamentare nel febbraio di quest’anno è sostenuto da Forza Italia, Lega e altre forze di centrodestra, ed ha dalla sua parte la coalizione più ampia costituita da sei liste. Il programma designa un cammino in perfetta continuità a quello delle precedenti amministrazioni, volto principalmente a ricercare il bene della comunità, rinnovando e facendo prendere sempre più coscienza delle potenzialità storiche, sociali, artistiche e culturali della città.

Altro candidato fautore di un netto cambio di rotta che allontani dall’attuale immobilismo politico, Luigi Parisella, anche lui già Sindaco di Fondi, dal 2001 al 2009. Il suo è un ritorno che si pone in antitesi verso la coalizione di centrosinistra che lo aveva sostenuto all’inizio degli anni Duemila. Deluso dalla mancanza di progettualità, Parisella ha dalla sua parte una coalizione civica con tre liste: “Riscossa Fondana”, “Fondi Terra Nostra” e “La Mia Fondi”. Tra i principali obietti: dare un nuovo impulso al mondo del lavoro, sostenendo le tante piccole e medie imprese presenti sul territorio ed ancora, porre particolare attenzione alla fascia costiera “perché immaginare un porto turistico sul litorale non è utopia, al contrario è un’opportunità”.

“49,52% è un ottimo risultato che sfiora di poco la vittoria nonostante i 6 candidati. Ora ci aspetta un’ultima avvincente corsa, quella decisiva per poter arrivare insieme al traguardo, non possiamo mollare adesso. Serve un ultimo sforzo da parte di tutti, ma, soprattutto, determinazione, lungimiranza, concretezza e amore per la nostra città. Vinciamo quest’ultima sfida e tagliamo finalmente il traguardo, INSIEME“. Questo il commento a caldo di Maschietto.

“Nonostante ci davano per spacciati al 5%;nonostante le numerose difficoltà che hanno caratterizzato questa campagna elettorale;nonostante la “perdita” di alcuni candidati super favoriti e che sono stati votati lo stesso;NOI SIAMO ANCORA QUA. Un grazie di cuore a tutti i fondani che ci hanno sostenuto, ora dobbiamo essere ancora più uniti…per un futuro migliore, per i nostri figli, per la nostra città. UNITI SI VINCE!“. Questo il commento che Parisella affida ai social.

A Terracina, invece, Roberta Tintari si è aggiudicata in questa due giorni elettorale il 43,76% delle preferenze, con 10.050 voti, forte della sua carica di sindaco facente funzioni dal luglio 2019 dopo aver ricevuto la fascia tricolore da Nicola Procacci, eletto eurodeputato. La sua candidatura è sostenuta dalla coalizione più numerosa capitanata da Fratelli d’Italia ed altre tre liste: “Cambiamo con Toti”, “Insieme per Roberta Tintari Sindaco” e “Uniti e Liberi”.

Della medesima area di centrodestra vi è Valentino Giuliani, che guida un’alleanza composta oltre che da Forza Italia e Lega, dalla lista civica che dell’aspirante sindaco prende il nome. Egli “punta sulla compattezza, sui temi e sui programmi” che è riuscito a comporre. A lui 7.777 voti, il 33,86% delle preferenze dei cittadini di Terracina.

“ Approfitterò di queste due settimane per diffondere il mio programma, incontrando tutti i cittadini che posso.Ma vi prometto che non farò comunque mancare il mio impegno di sindaco in questo periodo. Soprattutto per quanto riguarda le scuole che riapriranno il 28, come promesso. Anche se poi dovranno richiudere in occasione del ballottaggio. Pazienza.Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e sostenuto!Grazie anche a chi non lo ha fatto, spero che lo farà il prossimo 4 e 5 ottobre… Forza Terracina! “. Così Roberta Tintari sulla sua pagina social.

“Come previsto siamo al ballottaggio, nonostante qualcuno si fosse illuso di vincere al primo turno.Mentre i nostri avversari hanno raccolto tutto quello che potevano, noi abbiamo davanti una prateria” invece il commento di Giuliani.