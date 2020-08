Nell’ambito delle mirate attività di controllo svolte sui litorali di Gaeta e Formia, nel fine settimana trascorso sono stati elevati otto verbali amministrativi, da oltre mille euro l’uno, per violazioni delle norme previste dall’ordinanza di sicurezza balneare in materia di compiti degli assistenti ai bagnanti, dotazioni di sicurezza delle postazioni di salvataggio e piani collettivi di salvamento.

I militari della Guardia Costiera che hanno operato i controlli hanno potuto riscontrare, in tutte le situazioni sanzionate, una carenza nel dispositivo predisposto per la sicurezza in mare con conseguente pericolo per tutti i bagnanti presenti in zona.

A Formia, durante i controlli, uno dei bagnini, visibilmente contrariato ed alterato, ha minacciato i militari operanti nello svolgimento delle proprie funzioni: il soggetto è stato prontamente denunciato all’Autorità Giudiziaria competente con la collaborazione del personale del locale Commissariato della Polizia di Stato.

L’attività di monitoraggio della costa e di vigilanza in mare ha portato inoltre i militari ad elevare cinque sanzioni amministrative per un totale di circa mille euro: sono state individuate e sanzionate le unità da diporto che ancoravano in zone riservate alla balneazione o all’interno delle aree marittime interdette del Parco Regionale Riviera d’Ulisse. In questo caso i militari, oltre ad intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona riservata alla balneazione, sono intervenuti a tutela del tratto di costa di particolare pregio ambientale, e per questo sottoposto a tutela, che induce taluni diportisti a violarlo in violazione delle norme perviste.

Nella giornata di domenica 9 agosto, si è svolta regolarmente, pur con le limitazioni imposte dell’attuale periodo emergenziale, la tradizionale cerimonia religiosa di deposizione in mare della corona ai Caduti in onore della Madonna di Porto Salvo. Nell’ambito della più ampia cornice di ordine e sicurezza pubblica predisposta dalla Questura di Latina, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gaeta ha disciplinato ai fini di sicurezza della navigazione e portuale le attività programmate in mare, con l’impiego delle varie unità navali messe a disposizione dalle Forze dell’ordine e di Polizia e dalle varie associazioni locali per il buon andamento delle celebrazioni.

