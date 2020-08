Ulteriori controlli in provincia, nel corso della settimana, da parte dei poliziotti della Questura di Latina, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.

Dal 3 all’ 8 agosto 2020 la Questura di Latina ha messo in campo oltre 280 equipaggi, coadiuvati dal RepartoPrevenzione Crimine Lazio e unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno permesso di identificare, nel corso di 140 posti di blocco, 2165 persone, controllare 971veicoli ed elevare 133 verbali al codice della strada.

Gli arresti eseguiti sono stati tre: uno per furto continuato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, uno in esecuzione ordinanza di arresto dovendo espiare ancora anni due e mesi 10 di detenzione per i reati di corruzione, concussione e rivelazione dei segreti d’ufficio, infine una persona è stat sottoposta a fermo di P.G. per lesioni gravi.

Sono state inoltre denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ulteriori 15persone per reati che vanno dalla sostituzione di persona e truffa, maltrattamenti, minacce, lesioni personali, atti persecutori, percosse, guida in stato di ebrezza e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, furto, minacce e lesioni.

Nell’ambito di controlli appositamente disposti nelle zone della movida a Gaeta, Terracina e San Felice Circeo, effettuati anche con l’ausilio di unità cinofile appositamente inviate dal Centro Cinofili di Nettuno, sono state effettuate diverse perquisizioni d’iniziativa,che hanno permesso di rinvenire e sequestrare dosi di eroina e hashish.

Ancora, la Divisione Polizia Anticrimine ha analizzato alcuni eventi delittuosi verificatisi in questa provincia, all’esito dei quali il Questore ha emesso 2 provvedimenti di Avviso Orale, misura di prevenzione con la quale il Questore avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge.

A costoro è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati. In caso di inosservanza alle prescrizioni potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale.

I provvedimenti, sono stati applicati dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina, nei confronti delle seguenti persone:

1) A.T. di anni 54 nato a Fondi ed ivi residente a Cisterna di Latina, pluripregiudicato per violazione normativa sugli stupefacenti, reati contro la persona ed il patrimonio;

2) T.R. di anni 44 nato e residente a Latina, con precedenti penali per reati di droga e contro il patrimonio, evasione, reati di falso, resistenza, violenza ed oltraggio a P.U.;