Controlli emergenza Covid-19, due persone denunciate

Durante la giornata odierna, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio, finalizzata al rispetto dell’osservanza delle prescrizioni imposte dal recente decreto D.P.C.M. in materia di “contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, i Carabinieri del comando provinciale di latina, coordinati dal colonnello gabriele vitagliano, hanno deferito all’a.g. in stato di libertà:

Due persone, che nel corso della mattinata, in Scauri di Minturno, venivano intercettate e controllate da una pattuglia dell’arma, non sapendo fornire, ai militari operanti, elementi giustificativi della loro presenza in loco, di fatto violando il D.P.C.M. datato 09.03.2020 e s.m., recante disposizioni in materia di “Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.