Coronavirus, 20 nuovi casi positivi in provincia di Latina. 4 nuovi casi a Itri

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 20 nuovi casi positivi, di cui 17 trattati a domicilio.

I casi sono distribuiti nei comuni di: Terracina (5), Itri(4), Sezze (3), Latina (2),Cisterna (1), Sermoneta (1), San Felice Circeo (1), Formia (1), Castelforte (1), Minturno (1).

Sono stati registrati due decessi: un paziente (residente a Fondi) presso la Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia e l’altro (residente a Latina) presso il Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale S.M. Goretti.

Casi Positivi Pazienti Ricoverati Negativizzati Decessi 324 112 36 16

I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti (5), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (18) e altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (73). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

Complessivamente, sono 1.980 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 3.231 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di

assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL.

Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.

Si comunica che il Servizio Farmaceutico Ospedaliero della Asl, ha attivato un punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti.

Il servizio è attivo il Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Legenda: Casi Positivi misura il numero di casi positivi riscontrati dall’inizio dell’emergenza; Pazienti ricoverati evidenzia il numero di pazienti attualmente gestiti in regime di ricovero ospedaliero; Negativizzati rileva il numero dei pazienti, inizialmente positivi, risultati negativi al terzo tampone.

Latina 3 aprile 2020