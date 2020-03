Coronavirus, a Gaeta chiusi gli impianti sportivi comunali

“La precauzione, soprattutto in questa fase, non è mai troppa”. Questa quanto dichiarato dal Sindaco Cosmo Mitrano nel corso di un incontro che ha tenuto questa mattina con le realtà sportive della città per confrontarsi su una scelta condivisa da tutti. “Chiudiamo le strutture sportive cittadine per precauzione – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – la cautela non è mai troppa. Nonostante non è previsto dall’ultimo decreto, a Gaeta vogliamo essere attenti e cercare di contenere la diffusione del rischio di contagio”.

“Una linea – prosegue il primo cittadino – adottata in piena sintonia con le realtà sportive del territorio che tutte hanno prontamente condiviso una scelta, sicuramente non facile, che però andava presa. Nel frattempo, viviamo questa sospensione delle attività sportive per effettuare nelle strutture sportive comunali, un’attività di disinfezione degli ambienti e la manutenzione ordinaria. Viviamo questo momento d’attesa con la consapevolezza di vivere in una Comunità unita e forte. Ogni settore della società, compreso quello importantissimo del mondo dello sport, sta rispondendo con un grande senso civico e responsabilità. La Comunità di Gaeta si distingue per il grande senso di appartenenza al territorio. Solo uniti si vince”.

“Voglio ringraziare le società sportive – spiega il delegato allo sport Gigi Ridolfi – che hanno prontamente condiviso l’iniziativa che seppur drastica è finalizzata a ridurre al minimo situazioni di rischio di diffusione del Coronavirus. Anche in questa circostanza da Gaeta arriva un segnale improntato sul coinvolgimento e condivisione delle scelte con grande senso civico per la tutela della salute pubblica”.