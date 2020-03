Coronavirus, Acqualatina: assistenza e pratiche direttamente da casa

In questo momento di preoccupazione generale è importante attenerci tutti alle disposizioni diramate dalle massime Istituzioni competenti in materia. È per questo motivo che Acqualatina ha adottato misure a tutela di tutti, chiudendo straordinariamente gli sportelli territoriali, che riapriranno solo a seguito di nuove indicazioni ufficiali.

L’ impegno è volto a garantire i servizi minimi essenziali, potenziando i canali alternativi per consentire di svolgere pratiche e richiedere informazioni direttamente da casa:

Lo Sportello Online e l’App per dispositivi mobili. Lo Sportello è accessibile dal menu del sito www.acqualatina.it e l’App è scaricabile sia da Google Play che da App Store. Totalmente gratuiti, basta registrarsi una sola volta per utilizzare entrambi gli strumenti con lo stesso account.

Sia lo Sportello Online che l’App permettono di visualizzare, archiviare e pagare le bollette, di tenere sotto controllo i consumi e di comunicare la propria autolettura.

Per assistenza tecnica, è possibile inviare una richiesta di supporto al team informatico selezionando il tipo di assistenza richiesta da questa pagina del sito aziendale: http://www.acqualatina.it/sportello-on-line-2/

Il numero verde Guasti 800.626.083 . In caso di guasti o disservizi è possibile segnalare il problema al numero verde Emergenze e Guasti, attivo tutti i giorni h24. Il servizio permette anche di ottenere informazioni sui lavori in corso nel territorio, per verificare la presenza di eventuali attività che coinvolgano la propria zona.

. In caso di guasti o disservizi è possibile segnalare il problema al numero verde Emergenze e Guasti, attivo tutti i giorni h24. Il servizio permette anche di ottenere informazioni sui lavori in corso nel territorio, per verificare la presenza di eventuali attività che coinvolgano la propria zona. E-mail e PEC. In caso di necessità, se si dovessero riscontrare problemi di natura contrattuale o in presenza di dubbi sulle procedure da seguire, è possibile inviare un’e-mail a clienti@acqualatina.it o una PEC a clienti@pec.acqualatina.it per entrare in contatto con i professionisti del Servizio Clienti.

Come noto, è attivo anche il numero verde Clienti 800.085.850 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00, per qualsiasi informazione di natura contrattuale o per chiarimenti su bollette, variazioni o attivazioni. Tuttavia, ora si consiglia di utilizzare questo strumento solo in caso di estrema necessità, così da non sovraccaricare le linee.