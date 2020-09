Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 4 nuovi casi positivi, di cui tre trattati adomicilio e distribuiti nei Comuni di Cisterna (1), di Latina (2) e di Roccagorga (1).

Non si registrano nuovi decessi.

Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre itempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi, si raccomanda l’utenza dimunirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattatidal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL.Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine dievitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettandorigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, allamobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo dellemascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Inoltre SI RACCOMANDA DI RIMANERE IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA IN ATTESA DELL’ESITO DEL TAMPONE.

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamenteriferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani e laDirezione Generale dell’Azienda ASL.