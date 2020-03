Coronavirus, cassa integrazione in deroga nel Lazio

La Regione Lazio ha sottoscritto l’intesa con le parti sociali per l’applicazione della cassa

integrazione in deroga a seguito dell’emergenza coronavirus. L’accordo definisce criteri e modalità procedurali per l’utilizzo della CIG in deroga nel nostro territorio regionale di riferimento.

Si tratta di una misura molto attesa da imprese e lavoratori, attualmente in grande apprensione e

difficoltà a causa degli impatti devastanti connessi all’adozione delle indispensabili ma pesanti

misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

 Potranno richiedere la cassa in deroga ​i datori di lavoro del settore privato per aziende,

anche al di sotto dei cinque ​dipendenti, con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio.

 Sono destinatari del​l’accordo anche le imprese che, pur rientrando nel campo di

applicazione​ della CIGS, non versano i contributi per la CIGO ​(​di cui all’art. 20​ comma 2 e 3

del D.lgs. 148/15​)​. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese​ del settore

commercio con più di 50 dipendenti​.​

 L’accesso al trattamento di CIG in deroga, è consentito anche agli studi​ professionali.​

 Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

La CIG potrà essere applicata ​nei casi in cui il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso, in tutto o in

parte,​ o per i dipendenti a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro, a causa degli effetti economici

derivanti dall’emergenza Covid- 19. I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del

23 febbraio 2020. A partire da tale data, per ciascuna unità produttiva, la cassa integrazione in

deroga può essere concessa per un periodo non superiore a nove settimane.

Grazie alla stipula dell’accordo quadro, i datori di lavoro potranno presentare, a partire dalla data

odierna, domanda di concessione di cassa integrazione alla Regione Lazio, per via telematica,

attraverso un sistema informativo che prevede il coinvolgimento del sindacato anche per il tramite

dell’organizzazione datoriale cui l’azienda conferisce mandato.

Per maggiori informazioni contatta Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud scrivendo

all’indirizzo: laziosud@confcommercio