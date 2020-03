Coronavirus, con “Itri solidale” consegna a domicilio

A supporto dell’emergenza sanitaria in corso, per agevolare la fase di approvvigionamento da parte di quelle persone che in questo periodo non possono uscire di casa, l’Amministrazione Comunale di Itri ha attivato l’iniziativa “ITRI SOLIDALE” che garantisce il servizio di consegna a domicilio, con la collaborazione di Confcommercio Lazio Sud e Ascom Itri.

La lista delle imprese solidali sarà aggiornata continuamente e per aderire all’iniziativa si può inviare una mail all’indirizzo:

suap@comune.itri.lt.it