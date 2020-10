Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. Le misure anti Covid saranno valide per i prossimi trenta giorni.

Divieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Torna poi il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale.

