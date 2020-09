Da domani, 15 settembre 2020, partirà, a cura del Dipartimento di Prevenzione, il corso di formazione e informazione on-line per tutto il personale delle scuole della provincia (docenti, ATA, amministrativi) sulla prevenzione dell’infezione da SaRS-COV2.

Il corso è inserito in un progetto più ampio di prevenzione e promozione della salute volto ad accompagnare le scuole durante tutto l’anno, sia per fornire continuamente supporto informativo e collaborazione nel risolvere le criticità, ma anche per offrire programmi efficaci di promozione della salute rivolti agli studenti con l’obiettivo di accrescere l’adesione e l’adozione consapevole delle misure di prevenzione nei confronti del virus sia fuori che all’interno della scuola.

Un percorso condiviso per una Sanità vicina alla Scuola.

Latina 14 Settembre 2020